Россиянам объяснили, почему среди больных коронавирусом становится больше молодых

Молодые россияне стали чаще заражаться COVID-2019 из-за мутации вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Молодые люди стали чаще заражаться COVID-2019 из-за того, что вирус мутирует. Об этом заявила врач-вирусолог Евгения Селькова.

«Он может становиться более или менее опасным, менять точки приложения, приспосабливаться, ища пути выживания. Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий. Постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что-то же происходит и с коронавирусом», — цитирует Селькову «Вечерняя Москва».

Она предположила, что число зараженных молодых россиян увеличилось и из-за того, что в стране стали проводить больше тестов на COVID-2019. Врач подчеркнула, что обычно молодые люди переносят болезнь легче, иногда вообще без симптомов, однако они могут быть переносчиками инфекции.

Еще одна причина может скрываться в образе жизни молодежи. Курение, употребление алкоголя и неправильное питание значительно снижают иммунитет, что способствует заболеванию.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало, что в Москве за последние сутки было выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 152 случая были выявлены среди людей в возрасте от 18 до 65 лет.

Всего, по информации сайта стопкоронавирус.рф, в России коронавирусом заражены 1836 человек.