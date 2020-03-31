В Свердловской области — девять новых заболевших коронавирусом

На Среднем Урале зафиксировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пациенты с этим диагнозом находятся в ГКБ №40.
«На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 33 случая новой коронавирусной инфекции, — рассказали в оперштабе. — Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих — средней тяжести, остальные заболевшие — в удовлетворительном состоянии».
Данную информацию официально подтвердил федеральный Роспотребнадзор, опубликовавший обновленные данные о заболевших коронавирусом на территории Российской Федерации. Согласно сводке Роспотребнадзора, в России за сутки зафиксировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 387 — в Москве.
«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев», — сообщили в федеральном оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
При это растет и число лиц, излечившихся от коронавируса (всего по России — 121 человек). В том числе выздоравливают от коронавируса и в Екатеринбурге. «По данным на 14:00, выздоровели и выписаны из больницы еще четверо свердловчан, у которых был подтвержден COVID-19, — сообщили в свердловском оперативном штабе. — Таким образом, всего в регионе выписано 7 таких пациентов».
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