В России рекордно выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
За все время в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штабе по борьбе с коронавирусом в Москве в своем telegram-канале.

Впервые коронавирусную инфекцию зарегистрировали в Астраханской и Магаданской областях. Больше всего зараженных выявлено в Москве (387 человек) и Санкт-Петербурге (48). По девять человек заболело в Республике Дагестан и Свердловской области. Среди регионов УрФО два случая заражения обнаружили в Тюменской области.

Таким образом в России зафиксировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах страны. За все время зарегистрировано 17 смертельных случаев, выздоровел 121 человек.

Ранее сообщалось, что регионы России постепенно переходят на режим самоизоляции. По словам синоптиков, летом распространение инфекции может пойти на спад, так как высокие температуры тормозят инфекцию, пишет «Царьград».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...