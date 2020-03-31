В России рекордно выросло число заболевших коронавирусом

За все время в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штабе по борьбе с коронавирусом в Москве в своем telegram-канале.

Впервые коронавирусную инфекцию зарегистрировали в Астраханской и Магаданской областях. Больше всего зараженных выявлено в Москве (387 человек) и Санкт-Петербурге (48). По девять человек заболело в Республике Дагестан и Свердловской области. Среди регионов УрФО два случая заражения обнаружили в Тюменской области.

Таким образом в России зафиксировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах страны. За все время зарегистрировано 17 смертельных случаев, выздоровел 121 человек.

Ранее сообщалось, что регионы России постепенно переходят на режим самоизоляции. По словам синоптиков, летом распространение инфекции может пойти на спад, так как высокие температуры тормозят инфекцию, пишет « Царьград ».