Россияне перечислили самые важные поправки к Конституции

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Наиболее важными поправками россияне по-прежнему считают доступность медицины и ежегодную индексацию пенсийФото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Наибольшей популярностью у россиян продолжают пользоваться социальные поправки к Конституции. По итогам опросов ВЦИОМ, которые прошли 22 и 29 марта, первостепенными изменениями основного закона россияне назвали гарантии доступности и качества медицинского обслуживания, а также обязательное ежегодное повышение пенсий.

«Как и неделю назад, государственное обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания считают важным абсолютное большинство россиян (95%)», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Вместе с тем 91% граждан высказались в поддержку поправки о ежегодном повышении пенсий. Также важным изменением признается создание условий для экологического образования граждан и воспитание экологической культуры — об этом заявили 88% опрошенных.

Кроме того, в список приоритетных поправок в Конституцию вошли признание российской культуры как уникального наследия страны и народа, а также необходимость защиты прав животных.

Политические изменения также продолжают интересовать россиян — так, 65% россиян посчитали важной изменение, которое позволяет действующему или бывшему главе государства снова участвовать в президентских выборах после 2024 года. Противоположного мнения придерживаются 26% россиян. Также 64% респондентов признали необходимой создание единой системы публичной власти.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса. До этого планировалось, что оно пройдет 22 апреля, напоминает сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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