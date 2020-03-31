30 марта 2020

Тюменец, заболевший коронавирусом, выписан из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная инфекционная клиническая больница. Тюмень, Областная инфекционная клиническая больница
Мужчина выздоровел и покинул инфекционную больницуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменец, об заражении которого коронавирусом стало известно 20 марта, выписан из инфекционной больницы. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Мужчина стал вторым человеком в регионе, излечившимся от опасного заболевания.

«Один из тюменцев, который заразился до 20 марта и проходил лечение, сегодня выписан после отрицательного результата на коронавирус. Он полностью выздоровел и находится дома», — рассказала чиновница. По ее словам, всего на данный момент в инфекционной больнице находится четыре больных коронавирусом — один из них, в стабильно тяжелом состоянии.

Первым человеком, заболевшим короновирусом в регионе, стала китайская студентка Тюменского индустриального университета. Она была выписана из больницы 11 февраля после полного излечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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