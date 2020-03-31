Курс рубля резко вырос

Рубль вырос по отношению к мировым валютам
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Рубль вырос по отношению к мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар опустился на 1, 07 до 78,25 рублей, а евро упал на 2,07 и составил 85,55 рублей.
Накануне сообщалось о падении рубля. Оно началось еще в начале марта, после того, как обвалились цены на нефть. Это произошло после выхода России из сделки со странами ОПЕК. В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.