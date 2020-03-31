Курс рубля резко вырос

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Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, 200 рублей, деньги, рубли, новые купюры
Рубль вырос по отношению к мировым валютамФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Рубль вырос по отношению к мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар опустился на 1, 07 до 78,25 рублей, а евро упал на 2,07 и составил 85,55 рублей.

Накануне сообщалось о падении рубля. Оно началось еще в начале марта, после того, как обвалились цены на нефть. Это произошло после выхода России из сделки со странами ОПЕК. В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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