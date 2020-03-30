31 марта 2020

Доллар взлетел выше 80 рублей

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Клипарт. Екатеринбург, доллары, купюра, деньги, валюта, финансы, банкнота
Курс доллара вырос на полтора рубля.Фото: Александр Константинов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

На открытии торгов рубль снизился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара увеличился на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Евро вырос на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Падение курса рубля началось после того, как обвалились цены на нефть. Это произошло после выхода России из сделки со странами ОПЕК. В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.

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Экономика
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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