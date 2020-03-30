Доллар взлетел выше 80 рублей

Курс доллара вырос на полтора рубля.
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
На открытии торгов рубль снизился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Евро вырос на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Падение курса рубля началось после того, как обвалились цены на нефть. Это произошло после выхода России из сделки со странами ОПЕК. В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали временным.