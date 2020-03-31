Из-за коронавируса сервисные службы Екатеринбурга уходят в тень. Все, кто до режима карантина официально чинили телефоны и делали ремонт в квартирах, теперь трудятся нелегально. «Знакомые, которые натягивают потолки, говорят, что число заказов резко увеличилось, потому что люди, оказавшись в изоляции, решили заняться ремонтом», — рассказал URA.RU сотрудник одного из сервисных центров города.
«Обратившаяся ко мне семья адвокатов закупила стройматериалы и предлагала приступить к ремонту сейчас. Я перенес сроки, но, наверняка, среди коллег найдутся те, кто в такой ситуации пойдет на риск», — пояснил URA.RU мастер отделочных работ Евгений.
Сотрудник компании «Айс-Ленд» рассказал, что в Екатеринбурге за последние несколько дней увеличилось число предложений по ремонту холодильников. «На „Авито“ эта цифра выросла процентов на 20. Люди звонят и спрашивают, не нужны ли мне помощники», — рассказал URA.RU работник «Айс-Ленд» Антон.
К частникам вынуждены обращаться жители, у которых сломались смартфоны. «Сервисные центры закрыты, в профильных чатах рассказывают, что мэрия уже ходит и выписывает штрафы, так что никто не рискует работать», — рассказал URA.RU владелец сервисного центра Кирилл Якунин.
Спрос может повыситься на сантехников-частников. Житель дома на Ильича, 8 Александр рассказал URA.RU, что «Орджоникидзевская УЖК» отказалась отправлять к нему штатного сотрудника чинить кран с горячей водой, ссылаясь на карантин. После звонка URA.RU работник все же пришел, заявив, что с 1 апреля представители ЖЭКа не будут выходить на вызовы. В УК пояснили, что работать продолжит только аварийная служба.
Жители Верхней Пышмы рассказывают, что в городе нелегально продолжает работу автосервис и автомойка на Огнеупорщиков, 22. «Ребята не собираются закрываться и даже акции делают», — рассказала URA.RU жительница города Анна. В компании URA.RU пояснили, что с 1 апреля прекращают работу, распоряжение об уходе на карантин пришло только 31 марта.