30 марта 2020

Коронавирус загнал сервисные службы в тень. Приходится работать нелегально

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хинштейн и Куйвашев. Объезд долгостроев. Екатеринбург, квартира, обои, поклейка, жилплощадь, ремонт
Не все перешли в режим карантинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за коронавируса сервисные службы Екатеринбурга уходят в тень. Все, кто до режима карантина официально чинили телефоны и делали ремонт в квартирах, теперь трудятся нелегально. «Знакомые, которые натягивают потолки, говорят, что число заказов резко увеличилось, потому что люди, оказавшись в изоляции, решили заняться ремонтом», — рассказал URA.RU сотрудник одного из сервисных центров города.

«Обратившаяся ко мне семья адвокатов закупила стройматериалы и предлагала приступить к ремонту сейчас. Я перенес сроки, но, наверняка, среди коллег найдутся те, кто в такой ситуации пойдет на риск», — пояснил URA.RU мастер отделочных работ Евгений.

Сотрудник компании «Айс-Ленд» рассказал, что в Екатеринбурге за последние несколько дней увеличилось число предложений по ремонту холодильников. «На „Авито“ эта цифра выросла процентов на 20. Люди звонят и спрашивают, не нужны ли мне помощники», — рассказал URA.RU работник «Айс-Ленд» Антон.

К частникам вынуждены обращаться жители, у которых сломались смартфоны. «Сервисные центры закрыты, в профильных чатах рассказывают, что мэрия уже ходит и выписывает штрафы, так что никто не рискует работать», — рассказал URA.RU владелец сервисного центра Кирилл Якунин.

Спрос может повыситься на сантехников-частников. Житель дома на Ильича, 8 Александр рассказал URA.RU, что «Орджоникидзевская УЖК» отказалась отправлять к нему штатного сотрудника чинить кран с горячей водой, ссылаясь на карантин. После звонка URA.RU работник все же пришел, заявив, что с 1 апреля представители ЖЭКа не будут выходить на вызовы. В УК пояснили, что работать продолжит только аварийная служба.

Жители Верхней Пышмы рассказывают, что в городе нелегально продолжает работу автосервис и автомойка на Огнеупорщиков, 22. «Ребята не собираются закрываться и даже акции делают», — рассказала URA.RU жительница города Анна. В компании URA.RU пояснили, что с 1 апреля прекращают работу, распоряжение об уходе на карантин пришло только 31 марта.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...