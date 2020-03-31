Коронавирус заставил тюменских таксистов поменять принцип работы

В условиях карантина таскисты чаще стали перевозить не пассажиров, а продукты, еду и медикаменты Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за снижения спроса на услуги такси в условиях карантина, тюменские перевозчики поменяли принцип работы. Вместо перевозки пассажиров, агрегаторы делают акцент на доставку продуктов, еды и медикаментов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Яндекс. Такси».

«Безусловно, мы видим сокращение спроса на такси, потому что поездки в аэропорты и на вокзалы, в торговые и бизнес-центры, в развлекательные зоны и в образовательные учреждения либо практически прекратились, либо резко сокращаются. Так происходит не только в России, но и во всем мире: люди находятся дома и стараются сократить свои передвижения по городу», — пояснила агентству пресс-секретарь «Яндекс. Такси» Наталья Рожкова.

Она добавила, что одновременно со спадом интереса к пассажироперевозкам, вырос спрос на услуги доставки посылок на базе такси. Ими пользуются как частные лица, так и организации: продуктовые магазины, аптеки и т. д. Также в компании готовятся к росту заказов такси для врачей, социальных работников и других специалистов, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени из-за карантина вырос спрос на услуги фирм по доставке еды. Компании, которые этим занимаются, вынуждены были увеличить штат сотрудников, чтобы справиться с большим количеством заказов.