В Тюмени службы доставки вынуждены искать новых курьеров из-за коронавируса

В Тюмени существенно вырос спрос на курьеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские службы доставки продуктов и еды вынуждены увеличивать штат курьеров и вводить бесконтактные услуги из-за повышенного спроса на фоне карантина по коронавирусу. Об этом URA.RU сообщили в компаниях, занимающихся доставкой на территории Тюмени.

«Мы более чем на 300 процентов увеличиваем число курьеров и машин для перевозки из-за повышенного спроса. Перебоев с продуктами нет», — рассказали в службе доставки рынка «Михайловский». Сотрудников ищут во всех службах доставки — так, к примеру, в местной сети доставок «В гастроном» в срочном порядке проводят набор курьеров и операторов в службу поддержки клиентов. «Число заказов увеличилось на 30-40 процентов, иногда нам приходится отказывать клиентам из-за перегруженности сотрудников. Спрос начал повышаться 13 марта», — отметили в компании. В сервисе «Яндекс.Еда» агентству сообщили, что у сотрудничающих с ними курьерских служб в Тюмени на 25% увеличилось число новых кандидатов.

Абсолютно во всех опрошенных компаниях вырос спрос на бесконтактный способ доставки товаров — клиент производит заказ и оплачивает его на сайте компании, а курьеры оставляют их в оговоренном месте, не встречаясь с адресатом. В «Яндекс-еде» и вовсе полностью перешли на этот вид услуги.

Как отмечают в сервисах, спрос на доставку товаров сейчас может быть сравним и даже превышают показатели в праздничные дни. Службы также отмечают, что увеличилось число заказов из спальных районов Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. На территории Тюменской области, где зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом, для ограничения распространения инфекции были введены жесткие меры — закрыты ТРЦ, торговые точки, развлекательные центры, аквапарк, кинотеатры, кафе и т. д. Также 30 марта губернатор Александр Моор ввел запрет на посещение парков, скверов, детских площадок и общественных мест.