В подъездах екатеринбуржцев нашли благоприятную среду для коронавируса

Пыль и грязь в домах — «рассадник» заразы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти призвали жителей Екатеринбурга сообщать о грязных подъездах. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Главная опасность пыли и грязи в подъездах в том, что она помогает коронавирусу сохраняться долгое время.

«Работает горячая линия в администрации Екатеринбурга, можно дать информацию и на нашу горячую линию 112», — сообщил Павел Креков после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, отвечая на вопрос URA.RU о том, куда жаловаться на плохую уборку подъездов.

Поручение проводить обработку домов с дезинфицирующими средствами свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал еще 20 марта. Обработку мест общего пользования предписано проводить не реже одного раза в неделю (а в Екатеринбурге — ежедневно).

В реальности во многих домах подъезды неделями стоят грязные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но в ряде домов города подъезды не убираются вообще — сообщают читатели URA.RU. «В моем подъезде как была грязь, так и остается, — рассказал агентству житель микрорайона Уралмаш. — Уборщики приходят раз в неделю. Вирус — не вирус: ничего не поменялось».

По мнению врачей, пыль и грязь в подъездах — прекрасный «рассадник» для любых инфекций, в том числе для коронавируса. Как поясняют эксперты, чем более пористая и грязная поверхность, тем дольше вирус будет жить на ней.

«Уборка лестничных пролетов подъездов, лифтовых кабин в период распространения коронавируса крайне целесообразна, — пояснила URA.RU Анна Косова, заведующий кафедрой эпидемиологии, социальной гигиены и госсанэпидслужбы Уральского государственного медицинского университета. — Причиной тому — возможное оседание аэрозоля, содержащего вирус. Возбудитель может выживать на разных поверхностях в течение двух и более суток».

По словам врача, Всемирная организация здравоохранения потому и рекомендует проводить влажную уборку мест общего пользования с дезсредствами и хлоркой. «Такая уборка — одна из важнейших мер в комплексе противоэпидемических мероприятий», — говорит Косова.

Пожаловаться на грязный подъезд для начала можно в свою управляющую компанию. «Если в доме не проводится уборка, просьба сообщать об этом по телефону диспетчеру УК или аварийной службы», — посоветовал министр жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов.

Если это не помогает, можно направить жалобу, как и порекомендовал замгубернатора Креков, в вышестоящие инстанции через региональную или городскую горячие линии по борьбе с коронавирусом. После этого в отношении недобросовестных коммунальщиков будут приняты меры.

«У администрации Екатеринбурга уже был ряд замечаний, например, в адрес «УК «Квартал» (ул. Очеретина) и УК «УЖК» (дома по улице Евгения Совкова, Карасьевской и переулку Терновому), -рассказали URA.RU в пресс-службе министерства ЖКХ — По этим случаям мэрия Екатеринбурга уже направила обращения в Госжилинспекцию».