Оборонный завод на Урале остановил производство из-за коронавируса

Охрана не пускает работников внутрь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Машиностроительный завод имени Калинина в Екатеринбурге остановил производство из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник на предприятии.

«Сначала нас хотели через заводской приказ выводить работать на пару дней, чередуя бригадами. Но потом все-таки сказали, что завод будет закрыт на недельный карантин, охрана никого впускать не будет. Завели анкету на каждого работника с адресом, телефоном и составом семьи. И сказали в обязательном порядке каждый день звонить и сообщать о здоровье», — поделился источник.

Заместитель директора завода Александр Косинцев информацию подтвердил. «Все цеха и подразделения отправлены в оплачиваемый отпуск до 6 апреля, дальше будем определяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Руководители всех подразделений интересуются состоянием здоровья сотрудников и докладывают в ежедневном режиме. Контроль тотальный», — рассказал URA.RU Косинцев. Он добавил, что, несмотря на недельный простой, завод пока не просит заказчиков о переносе сроков сдачи продукции и не меняет планы.

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