Сегодня информация о сокращениях попадает в Москву через посредников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В связи с пандемией коронавирусной инфекции Минтруда РФ ввело новую систему мониторинга уровня безработицы в регионах. Начиная с апреля этого года ведомство будет получать информацию о планируемых увольнениях, сокращении персонала, переводе сотрудников на удаленный режим работы и задержке зарплаты напрямую от работодателей.

31 марта в правительство Свердловской области поступило письмо за подписью министра труда России Антона Котякова (есть в распоряжении URA.RU) с просьбой обеспечить регистрацию всех действующих на территории региона предприятий на официальном портале Минтруда «Работа в России». Бизнесменам вменяется в обязанность в оперативном режиме вносить в свои аккаунты информацию о всех принимаемых ими кадровых решениях.

В письме подчеркивается, что разработка мер поддержки российских регионов в борьбе с последствиями коронавирусной инфекции будет осуществляться исключительно на основании опубликованных на портале данных.

Как сообщил URA.RU адвокат Иван Кадочников, в настоящее время бизнесмены направляют соответствующие данные в службы занятости в бумажном виде. «Переход на электронный носитель пойдет работодателю на пользу», — считает он.

Пожелавший остаться анонимным свердловский политик увидел в реформе политическую составляющую. «В Москве опасаются, что органы власти на местах попытаются приукрасить статистику по рыку труда. Поэтому, федералы сделали ставку на прямое общение с работодателями, получая от них максимально объективную и оперативную информацию», — уверен собеседник URA.RU.

Директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов оценил инициативу минтруда РФ следующим образом: «Это очередной шаг на пути повышения прозрачности рынка труда и предоставления мер государственной поддержки».