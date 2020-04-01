Жительница ХМАО пожаловалась врачам на вымышленную подругу, вернувшуюся с температурой из Испании

Теперь югорчанку ждет наказание за свою неудачную шутку Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительницу поселка Излучинск ждет наказание за ложную информацию о вымышленной подруге, которая якобы вернулась в Югру с высокой температурой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

32-летняя женщина находясь в состоянии алкогольного опьянения позвонила на станцию скорой помощи и в полицию с рассказом о плохом самочувствии ее подруги, якобы вернувшейся из Испании. Однако оказалось, что всю эту историю югорчанка просто выдумала для проверки действий оперативных служб. «В настоящее время в отношении фигурантки составлен административный протокол по статье 19.13 (заведомо ложный вызов спецслужб) КоАП РФ. Материал направлен в суд для принятия решения», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Этот случай обсуждался и на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Нижневартовске. Его участники приняли решение о подаче в суд заявления на югорчанку за возмещение средств, которые были потрачены службами быстрого реагирования на проверку информации. «Для подобных шуток сейчас не время и не место. Все шутники будут нести ответственность в соответствии с законом», — заявил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Ранее URA.RU сообщало о ситуации на борту авиарейса Москва-Сургут, где пассажир во время полета заявил о том, что болен коронавирусом. В аэропорту Сургута борт встречали специалисты Роспотребнадзора для обследования всех людей, находящихся в самолете. Однако затем информация о болезни пассажира коронавирусом не подтвердилась.