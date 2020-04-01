Тюменцам придется отложить свадьбы до 1 июня Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Регистрация браков и разводов в Тюменской области приостановлена губернатором Александром Моором. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в соцсетях. Ограничения введены из-за эпидемии коронавируса и продлятся до 1 июня.

«Поручил с сегодняшнего дня (1 апреля — прим. ред.) приостановить регистрацию браков и разводов в органах ЗАГС по всей Тюменской области», — написал глава региона. По словам Моора, исключения будут сделаны только для тех случаев, когда изменить дату свадьбы невозможно — в таком случае бракосочетание проведут исключительно в присутствии будущих супругов.

«Я прекрасно понимаю, что свадьба — это событие, к которому начинают готовиться задолго до самой даты, и разделяю эмоции тех, у кого сорвется важное торжество. Но в современных реалиях на первое место мы должны ставить здоровье каждого гражданина, жизни людей и их безопасность», — объяснил губернатор свое решение.

Ранее URA.RU писало, что подобные ограничения введены в ХМАО, где с 31 марта действует режим обязательной самоизоляции.

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