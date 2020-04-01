Директора курганской школы хотят уволить, но местное население против Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Целинного района в Курганской области возмутились рекомендацией департамента образования уволить директора Косолаповской школы Виталия Соломона. Население готово выйти на митинг в поддержку преподавателя. Информацию URA.RU рассказали жители района.

«Сейчас эпопея с карантином закончится, устроим такой митинг, который вы даже предположить не можете. Полрайона выйдет», — написала Лидия Борисова. «В кадетской школе учится много детей. „Соломоновцы“, как мы их называем, выигрывают призовые места. Директора ученики любят», — рассказала URA.RU мама бывшего ученика.

Поводом для переживаний стал документ департамента образования (имеется в ред.). Там говорится, что директор школы один из десяти человек не прошел собеседование. «Предлагаем рассмотреть возможность прекратить трудовой договор», — написано в письме главе района Ивану Светличному.

В защиту директора выступила общественная палата. «Мы написали письмо губернатору [Вадиму Шумкову] в поддержку директора. Предприниматели и фермеры за него. Школа готовит трактористов, швей. Возможно, есть проблемы с уровнем подготовки, но есть и дефицит кадров, которые один директор решить не может», — пояснил председатель общественной палаты района Камиль Темиров.

Местное население предполагает, что поводом для конфликта стал тот факт, что Соломон, являясь депутатом районной думы поставил «неуд» главе района Ивану Светличному. «Да, я проголосовал так, потому что не вижу помощи населению. Мы дрова для школы сами заготавливаем с учениками и их родителями. Хотя не раз обращались. Солярку нам дают предприниматели. Помощи никакой», — уточнил директор.

Глава района Светличный в разговоре с URA.RU конфликт опроверг. «В письме идет речь о рекомендации. Ученики этой школы не могут сдать ЕГЭ. Только в этом претензии. Соломону даны пояснения сделать акцент на обучение, а не патриотическое воспитание. Никто его увольнять не будет», — уточнил Светличный.

Получить оперативные комментарии в департаменте образования URA.RU не удалось. Направлен запрос.