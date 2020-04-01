Самоизоляцию жителей ЯНАО начали контролировать казаки

Казаки пока ведут разъяснительную работу со встреченными гражданами Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сибирские казаки приступили к усиленному патрулированию улиц ямальских городов, сообщили читатели URA.RU. В штабе Обско-полярного отдела войскового казачьего общества эту информацию подтвердили.

«Мы со вчерашнего дня по распоряжению главы <города> совместно с правоохранительными органами осуществляем патрулирование, — рассказал корреспонденту салехардский атаман Николай Старенко. — Гражданам, которые встречаются на маршрутах, объясняют необходимость соблюдения режима ограничений, введенных в регионе». Собеседник подчеркнул, что казаки ведут с населением разъяснительную работу: одно дело, если человек вышел в магазин или на работу, другое — если он игнорирует режим самоизоляции.

По словам Старенко, всего в ямальской столице казаки работают на пяти согласованных постах и маршрутах патрулирования. При этом действуют они строго в рамках законодательства — задержаний не проводят, в случае обнаружения противоправных действий вызывают работников правоохранительных органов и передают им нарушителей.

Ранее URA.RU рассказывало, что режим полной самоизоляции был введен на Ямале до 5 апреля включительно. Гражданам вне зависимости от возраста рекомендовано оставаться дома, выходить из жилищ можно только для покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а также на работу, вынести мусор или выгулять собаку рядом с домом.

При этом в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 1 апреля в больницах находятся 17 человек, ранее контактировавших с заболевшими, 1237 человек наблюдаются по месту жительства.