31 марта 2020

Уроженка Урала, живущая в Испании, рассказала, как переносит коронавирус. «Температура 39,8, дышу маленькими порциями». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Девушка говорит, что могла заразиться коронавирусом в середине марта (Фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция не является вымыслом и может протекать в очень острой форме с температурой до 40 градусов, сильным кашлем и болью в костях. Об этом в своем своем Instagram написала уроженка Екатеринбурга Елена Чевтаева, которая живет в Мадриде, где в середине марта заразилась коронавирусом.

«Все эти дни на вопрос «Как ты?» я отвечала: «Я чувствую себя, словно я работала у открытого атомного реактора», — написала Елена в соцсети. Девушка отметила, что не хотела бы столкнуться еще раз с чем-то подобным. Она подчеркнула, что в больницу принимают только тех, кому больше 50 лет, и людей с сильными осложнениями. Именно поэтому врачи оставили ее дома, но без возможности контактировать с членами семьи.

Накануне Елена сообщила, что болеет коронавирусом уже 11 день, у нее сохраняется кашель и чувство слабости. Однако, по ее словам, болезнь начиналась резко и неприятно — в первые сутки температура повысилась до 37,5, а затем до 39,8 градусов, из-за чего она «дышит маленькими порциями» — в груди девушка ощущала давление, из-за чего не могла задержать дыхание дольше двух секунд. Появился кашель, который постепенно усилился. Помимо привычных для ОРВИ симптомов Елену мучали боли в пояснице и костях, в то же время у нее не было насморка и боли в горле.

URA.RU запросило у Чевтаевой более подробный комментарий. На момент публикации она не ответила.

По данным портала coronavirus-monitor, число заболевших коронавирусом в Испании на 1 апреля превысило 102 тысяч человек. Из них более девяти тысяч человек скончались, почти 23 тысячи справились с болезнью. Более 23 тысяч заражений выявлено в столице страны — Мадриде. Ранее сообщалось, что только за сутки 31 марта в Испании от коронавируса скончались 894 пациента, напоминает телеканал 360.

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????Думаю, я уже могу рассказать о том, как вечером прошлой пятницы я заболела коронавирусом. ????Вечером 20го марта у меня резко ухудшилось самочувствие, я стала ощущать еле заметное давление в груди, словно кто-то упёрся кулаком внутри. Температура повысилась до 37,5, задержать дыхание подучилась не дольше, чем на 5-6секунд. При глубоком вдохе было ощущение, что что-то в легких вот-вот порвётся. ????В субботу утром 21го марта температура стремительно поднялась до 39,8 и оставалась высокой (не опускалась ниже 38.0-38,5) все три дня. ????Дыхание я могла задержать не дольше 2х секунд. Старалась дашать маленькими порциями, чтобы не травмировать легкие. Кашель стал усиливаться. ????На четвёртый день темература упала до 37,8 и была в промежутке от 37,8-38,5. ????На пятый день максимальная температура поднялась до 38, кашель был очень сильный и появилась мокрота. При том, что у меня была высокая температура, я очень плохо спала, возможно, я просто переживала. У меня ломило все кости и особенно поясницу, так, словно я вновь пережила схватки. ?У меня не было ни насморка ни боли в горле. ??Все эти дни на вопрос «как ты» я отвечала: «я чувствую себя, словно я работала у открытого атомного реактора». ????Сегодня 8ые сутки моей болезни и мне уже лучше, я ещё на карантине и не могу контактировать с семьей, я все время лежу, сон наладился. Эта болезнь не вымысел, она есть и я не хотела бы столкнуться ещё раз с чем-то подобным. Ледовый Дворец в нашем городе уже переоборудовали в морг, а число заболевших растёт. В больницу принимают только тех, кому 50+ и людей с сильными осложнениями. Мне сказали оставаться дома в полной изоляции, избегая любого контакта с семьей. Саша приносил мне лекарство, воду и еду к двери ???? а вечером забирал в резиновых перчатках. Благо, в моей комнате есть все условия, так как пользоваться общей ванной со мной также запрещено. Впереди у меня ещё неделя карантина в периметре 1 комнаты и я бы хотела оказаться на месте тех, у кого есть возможность смотреть классное кино с любимыми, играть в игры или пусть даже скучать друг у друга на плече. Цените это время, не выходите из дома без крайней необходимости! Будьте здоровы!????????

Публикация от Еlena Chevtaeva (@ellenchee)

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