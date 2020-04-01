Девушка говорит, что могла заразиться коронавирусом в середине марта (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция не является вымыслом и может протекать в очень острой форме с температурой до 40 градусов, сильным кашлем и болью в костях. Об этом в своем своем Instagram написала уроженка Екатеринбурга Елена Чевтаева, которая живет в Мадриде, где в середине марта заразилась коронавирусом.

«Все эти дни на вопрос «Как ты?» я отвечала: «Я чувствую себя, словно я работала у открытого атомного реактора», — написала Елена в соцсети. Девушка отметила, что не хотела бы столкнуться еще раз с чем-то подобным. Она подчеркнула, что в больницу принимают только тех, кому больше 50 лет, и людей с сильными осложнениями. Именно поэтому врачи оставили ее дома, но без возможности контактировать с членами семьи.

Накануне Елена сообщила, что болеет коронавирусом уже 11 день, у нее сохраняется кашель и чувство слабости. Однако, по ее словам, болезнь начиналась резко и неприятно — в первые сутки температура повысилась до 37,5, а затем до 39,8 градусов, из-за чего она «дышит маленькими порциями» — в груди девушка ощущала давление, из-за чего не могла задержать дыхание дольше двух секунд. Появился кашель, который постепенно усилился. Помимо привычных для ОРВИ симптомов Елену мучали боли в пояснице и костях, в то же время у нее не было насморка и боли в горле.

URA.RU запросило у Чевтаевой более подробный комментарий. На момент публикации она не ответила.

По данным портала coronavirus-monitor, число заболевших коронавирусом в Испании на 1 апреля превысило 102 тысяч человек. Из них более девяти тысяч человек скончались, почти 23 тысячи справились с болезнью. Более 23 тысяч заражений выявлено в столице страны — Мадриде. Ранее сообщалось, что только за сутки 31 марта в Испании от коронавируса скончались 894 пациента, напоминает телеканал 360.