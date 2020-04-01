31 марта 2020

В Челябинскую область возвращаются снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы уже успели отвыкнуть от снегаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады и сильный ветер вернутся в Челябинскую область 2 и 3 апреля. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, начавшийся в ночь на четверг дождь постепенно перейдет в снегопад. Необычное для конца марта тепло сменится похолоданием: ночью 2 апреля столбик термометра опустится к нулевой отметке, а спустя сутки и ниже.

Это чревато гололедицей и налипанием мокрого снега на провода. Скорость ветра будет доходить до 18 метров в секунду, что еще более осложнит ситуацию на дорогах.

К выходным непогода обещает сохраниться. Те же осадки будут сопровождаться температурными «качелями»: днем воздух будет прогреваться до 11 градусов, а ночью вернутся заморозки до минус 5 градусов.

Фото: Челябинский ЦГМС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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