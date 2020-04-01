В Челябинскую область возвращаются снегопады

Челябинцы уже успели отвыкнуть от снега
Снегопады и сильный ветер вернутся в Челябинскую область 2 и 3 апреля. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.
По прогнозу синоптиков, начавшийся в ночь на четверг дождь постепенно перейдет в снегопад. Необычное для конца марта тепло сменится похолоданием: ночью 2 апреля столбик термометра опустится к нулевой отметке, а спустя сутки и ниже.
Это чревато гололедицей и налипанием мокрого снега на провода. Скорость ветра будет доходить до 18 метров в секунду, что еще более осложнит ситуацию на дорогах.
К выходным непогода обещает сохраниться. Те же осадки будут сопровождаться температурными «качелями»: днем воздух будет прогреваться до 11 градусов, а ночью вернутся заморозки до минус 5 градусов.