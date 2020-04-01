Экономисты рассказали, почему кредитные каникулы не спасут малый и средний бизнес

Кредитные каникулы, которые ранее Госдума одобрила для граждан, а также малого и среднего бизнеса, являются верным шагом в условиях кризиса. Но вместе с тем правительству и банкам стоит задуматься о возможном прощении долгов или их реструктуризации. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК «Грант Торнтон» Игорь Николаев.
«Это решение правильное, но недостаточное. Когда очень тяжелый период пройдет, предпринимателям придется снова обслуживать кредиты. Здесь должны быть более радикальные решения, например, прощение долгов или их одновременная реструктуризация», — отметил Николаев в беседе с корреспондентом агентства. По его мнению, более реальным может оказаться второй вариант, когда через полгода отсрочки предприниматели не будут сразу платить за шесть месяцев каникул.
Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев рассказал URA.RU, что принятые государством меры не должны «спасать» бизнес. По его словам, они помогут тем предпринимателям, которые работают наиболее эффективно. «Такие стрессовые ситуации, как коронавирус, являются чистилищем, через которое бизнес должен пройти. Выжить смогут те компании, которые изначально более жизнеспособны, выбрали правильную бизнес-модель и работают на перспективном рынке», — подчеркнул экономист. Также «кредитные каникулы» поддержат тех, кто уже сейчас смог адаптироваться к новым условиям.
Президент организации «Опора России», бизнес-омбудсмен Александр Калинин в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что меры государства являются немедленными и должны помочь бизнесу в нынешней ситуации. «Это первый пакет, который предложил президент, но уже сейчас предприниматели могут обращаться за помощью», — добавил собеседник агентства.
Калинин отметил, что по новым правилам 30% ставки возьмет на себя банк, еще 30% банку субсидирует правительство, а сам предприниматель оплатит ему одну треть. Также он добавил, что бизнес сможет «плавно» выйти из каникул — платить нужно будет не сразу, а через шесть месяцев после каникул. Кредитный пакет, по словам Калинина, затронет девять отраслей, куда входят перевозки, культура, спорт, туризм, гостиницы, питание, образование и другие сферы.