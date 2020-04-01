Правозащитник: сотрудникам УФСИН Прикамья запретили болеть коронавирусом под угрозой увольнения

Сотрудникам пермского УФСИН угрожают увольнениями Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудникам управления ФСИН по Пермскому краю запретили болеть коронавирусом. В противном случае их ждет увольнение. Об этом сообщил в соцсетях со ссылкой на источник в уголовно-исполнительной системе правозащитник Владимир Осечкин.

«В учреждениях ГУФСИН Пермскому краю своеобразная борьба с коронавирусом. Весь личный состав охранно-конвойной службы предупредили: кто заболеет — служебная проверка и увольнение»», — указал Осечкин. О каком конкретно учреждении идет речь, не уточняется.

По данным источника, слова которого приводит Осечкин, каждый день сотрудники обязаны на видеокамеру измерять температуру тела и сказать, что она составляет 36,6 градуса, даже если это не так. По словам правозащитника, подобные предупреждения были даны сотрудникам управлений ФСИН в Красноярском крае и Иркутской области.

В пресс-службе УФСИН по Пермскому краю URA.RU сообщили, что прокомментируют информацию позже. На официальном сайте управления указано, что начиная с 16 марта «категорически запрещен допуск сотрудников с повышенной температурой тела в учреждения уголовно-исполнительной системы». Запрет введен также на предоставление длительных и краткосрочных свиданий родственников с заключенными.