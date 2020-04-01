В Тюмени осудили коррупционера из филиала РЖД

В Тюмени за получение взятки осужден бывший начальник Тюменской дистанции электроснабжения (входит в структуру РЖД) Василий Антощенко. Калининский районный суд города приговорил коррупционера к четырем годам условно.
Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, Антощенко получил 273 тысячи рублей от владельца тюменской компании «Скиф» Александра Скрипникова за выполнение электромонтажных работ на объектах РЖД в Тюмени. «Преступление раскрыто силами сотрудников ФСБ. Помимо условного срока Антощенко на три года лишен возможности занимать руководящие должности», — добавил инсайдер.
По словам собеседника, силовики возбудили уголовное дело и в отношении Скрипникова. Тому грозит до восьми лет тюрьмы по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
Получить оперативный комментарий в управлении ФСБ по Тюменской области не удалось — пресс-секретарь ведомства оказался недоступен. Связаться с представителями компании «Скиф» также не удалось — в открытых источниках не указаны ни телефон, ни электронная почта предприятия.