Мэр из ХМАО лично проверил, как горожане соблюдают режим полной самоизоляции

Глава Сургута Вадим Шувалов лично отправлял домой встречающихся прохожих Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Сургута Вадим Шувалов лично проверил, как жители выполняют требования режима обязательной самоизоляции. Для этого он отправился в рейд по городским улицам и дворам, передает корреспондент URA.RU.

Шувалов сам убедился в том, что не все сургутяне добросовестно относятся к соблюдению режима полной самоизоляции. Мэру попались люди, которые явно находились вне дома просто ради прогулки. Так что градоначальнику пришлось неоднократно вступать с жителями в диалог с просьбой вернуться в свои квартиры. «Я как житель города прекрасно вижу, что не все осознали и поняли серьезность происходящего. Именно поэтому решил лично поговорить с прохожими и убедить их соблюдать режим самоизоляции», — прокомментировал URA.RU Шувалов. Он также добавил, что намерен и впредь устраивать такие рейды.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что полиция также начинает заниматься патрулированием улиц городов и поселков для выявления нарушителей режима самоизоляции. «Если сегодня жителей в основном предупреждали, то с завтрашнего дня уже могут начать выписываться штрафы», — сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО введен режим обязательной самоизоляции. Это означает, что покидать дома югорчане могут лишь для поездок на работу, пополнения запаса медикаментов и продуктов питания, выгула домашних животных или выкидывания мусора.