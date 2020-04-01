В Екатеринбурге умер отец пациента с коронавирусом

В Екатеринбурге скончался отец больного коронавирусной инфекцией. Умершему было 67 лет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 апреля.
«С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице N6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом», — сообщил Куйвашев в своем Instagram. Губернатор отметил, что предварительный тест на коронавирус умершего дал отрицательный результат.
По словам главы региона, мужчину доставили в больницу с инфарктом вечером 30 марта. Больному провели системный тромболизис, после чего он почувствовал себя лучше. На следующий день его состояние оставалось стабильным, однако затем мужчине стало плохо. Его перевели в реанимацию, где он впал в кому. Врачи пытались спасти пациента, но полиорганная недостаточность вызвала смерть пациента.
Больница №6 является обсерватором, куда помещают людей, которые напрямую контактировали с заразившимися коронавирусом. Ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в России достигло 24 человек. Всего на 1 апреля в стране насчитывается 2777 зараженных, напоминает «