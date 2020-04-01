Роструд пояснил, как россиянам будут оплачивать нерабочую неделю самоизоляции

Россияне останутся при своей зарплате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Роструде рассказали, что работодатели выплатят своим сотрудникам зарплату за нетрудовую рабочую неделю по обычному тарифу. Заместитель руководителя организации Иван Шкловец уточнил, что на повышенный заработок смогут рассчитывать только те работники, которые находятся на сдельной оплате труда.

Шкловец разъясняет, что вынужденные нерабочие дни, которые россияне проводят в режиме самоизоляции не являются выходными или праздничными. «Они объявлены нерабочими с целью дать возможность как можно большему числу людей остаться дома в разгар эпидемии коронавируса и таким образом сдержать распространение болезни», — приводит слова представителя Роструда « Царьград ». Шкловец также уточнил, что работники, которые продолжают работать в эти дни получат зарплату в обычном размере.

На повышенное вознаграждение за работу могут рассчитывать только работники, которые находятся на сдельной оплате труда.

Президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к россиянам предложил провести одну неделю c 28 марта по 5 апреля дома, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Он отметил, что вынужденные выходные будут оплачены, как рабочие дни, напоминает агентство Nation News.

На прошедшем 1 апреля телесовещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова выступила за продление мер социального дистанцирования, пишет RT. «Продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — отметила вице-премьер. Ранее с этой же инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, если меры будут прекращены, то это может привести к «взрывному росту» заражений коронавирусом.