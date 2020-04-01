Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду.
По ее словам, период изоляции должен увеличиться на две недели, так как именно столько составляет инкубационный период коронавируса. «Этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — цитирует Попову «Интерфакс».
Попова также добавила, что результат девятидневной изоляции и нерабочей недели уже можно заметить — в России прекратился взрыной прирост новых заболевших. Поэтому продление карантина, по ее мнению, является первоочередной задачей.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. По указу главы государства на это время работодатели должны сохранить своим сотрудникам прежний размер зарплаты, напоминает агентство Nation News. Сам президент с 1 апреля перешел на удаленный режим работы, теперь совещания с правительством он проводит в формате видеоконференций, передает телеканал 360.
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