Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Третий день. Екатеринбург
Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду.

По ее словам, период изоляции должен увеличиться на две недели, так как именно столько составляет инкубационный период коронавируса. «Этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — цитирует Попову «Интерфакс».

Попова также добавила, что результат девятидневной изоляции и нерабочей недели уже можно заметить — в России прекратился взрыной прирост новых заболевших. Поэтому продление карантина, по ее мнению, является первоочередной задачей.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. По указу главы государства на это время работодатели должны сохранить своим сотрудникам прежний размер зарплаты, напоминает агентство Nation News. Сам президент с 1 апреля перешел на удаленный режим работы, теперь совещания с правительством он проводит в формате видеоконференций, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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