В Кургане из-за короновируса запретили парковку еще на двух улицах

С 9 часов утра 2 апреля остановка и стоянка всех видов транспорта запрещена на улице Ленина (на участке от улицы Станционной до улицы Куйбышева) и на улице Косой (на участке от улицы Криволапова до улицы 9 Января), сообщили URA.RU в администрации Кургана. Запрет введен после введения режима полной самоизоляции и до особого распоряжения.
«Также остановку и стоянку всех видов транспорта запретят на парковке перед центральным входом в Центральный парк культуры и отдыха и на парковке перед ТЦ „Зауральский торговый дом“ (ул. Куйбышева, 68), — добавили в пресс-службе мэрии. — Данные меры предпринимаются исключительно в целях безопасности и сохранения здоровья населения».
Накануне аналогичный запрет начал действовать возле зданий городской мэрии и областного правительства: на участках улиц Пушкина, Гоголя и Комсомольской. Тогда же прекращен доступ посетителей и прохожих в парки и скверы областного центра. Входы в них закрыты; там, где это невозможно — перекрыты сигнальными лентами и временными заграждениями.
С 1 апреля на территории Курганской области введен режим полной самоизоляции. Перекрыто автобусное сообщение с соседними регионами, установлены штрафы для родителей, отпускающих на улицу несовершеннолетних детей во время карантина. 21 марта в регионе выявили одного заболевшего COVID-19. 30 марта оперативный штаб сообщил о выздоровлении пациента. На 1 апреля в Курганской области не было заболевших коронавирусом.
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