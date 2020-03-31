В Кургане из-за коронавируса запрещают парковаться возле мэрии и правительства

Парковку и остановку всех видов транспорта запретят на центральных улицах Кургана с 1 апреля. В этот день на территории региона введут режим общей самоизоляции. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана.
«С 9-00 часов 1 апреля 2020 года на ряде центральных улиц будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта», — сообщает пресс-служба мэрии. Такие меры вводят, чтобы предупредить возникновение и распространение заболеваний, представляющих опасность на территории Кургана. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не отменят запрет.
Запрет распространяется на: улицу Пушкина (от ул. Комсомольской до ул. Ленина); улицу Гоголя (от ул. Ленина до ул. Володарского); улицу Комсомольскую (от ул. Пушкина до ул. Гоголя). Также остановку и стоянку транспорта запретят вдоль жилых домов №№53, 55, 55а, 61, 83 по улице Гоголя и на площадке перед кинотеатром «Россия». Перечисленные места находятся возле зданий городской мэрии и областного правительства.
С 1 апреля в Курганской области введут режим самоизоляции. 21 марта в Кургане выявили единственного заболевшего коронавирусом COVID-19 в регионе. 30 марта оперативный штаб сообщил о выздоровлении пациента. На 31 марта заболевших COVID-19 в Курганской области нет.
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