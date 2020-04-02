Зеленский сравнил пандемию коронавируса с катастрофой в Чернобыле и призвал украинцев «повзрослеть»

Ситуация с коронавирусом на Украине сопоставима с трагедией в Чернобыле, считает Владимир Зеленский Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с распространением в стране коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС. С таким заявлением он выступил в видеообращении к гражданам.

Украинский лидер напомнил, что после катастрофы в Чернобыле власти собирали людей на празднование Дня весны и труда. Ни у кого тогда не было страха, отметил президент Украины. «Потому что „радиация невидима“. Так вот: коронавирус тоже невидим», — приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Он призвал жителей Украины «повзрослеть», оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. Зеленский отметил, что за время периода самоизоляции песок с пляжей не украдут, а парки не исчезнут.

На сегодняшний день на Украине зарегистрировано 794 пациента с коронавирусом COVID-19, из них вылечилось 13 человек, умерло 20. Всего в мире зафиксировано около 940 тысяч случаев заражения инфекцией, более 47 тысяч человек умерло, выздоровели почти 194 тысячи. В России на настоящий момент 2777 зарегистрированных случаев, 24 пациента скончались, 194 выздоровели.

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. По количеству жертв и масштабам заражения людей радиацией ЧС стала самой масштабной за всю историю атомной энергетики. Спустя много лет журналистам удалось попасть в диспетчерскую разрушившегося энергоблока и показать, что происходит внутри, передает телеканал 360.