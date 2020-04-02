Работникам на самоизоляции предложили сделать скидку на услуги связи

Сотрудники, работающие дистанционно, тратятся на услуги связи больше Фото: Илья Московец © URA.RU

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В России предложили снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, которые удаленно работают в условиях самоизоляции. С таким предложением в Минкомсвязи РФ обратился член Общественной палаты России Илья Семин.

В режиме дистанционной работы использование мобильной связи и интернета резко увеличивается, говорит Семин в своем обращении. «Многие работники, оказавшиеся в самоизоляции, вынуждены оплачивать дополнительные расходы из собственного кармана», — пишет RT со ссылкой на письмо.

Семин предлагает предоставить скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой для граждан, работающих дистанционно. Однако рассчитывать на скидку смогут те, кто стал пользоваться услугами связи больше, чем за последние полгода. Автор инициативы пояснил, что скидка предоставляется на разницу между нынешними расходами и расходами в обычное время.

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