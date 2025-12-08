Европа попросила поторопиться с решением по российским активам

Предложение предусматривает задействование до 210 млрд евро замороженных активов РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Семь государств Евросоюза призвали руководство ЕС ускорить согласование механизма использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Группа из семи лидеров направила (главе Еврокомиссии Урсуле) фон дер Ляйен и председателю Совета Антониу Коште письмо, оказывая давление на двух лидеров с целью добиться разрешения спора об использовании замороженных активов России для обеспечения столь необходимого Украине кредита», — пишет Politico. Под обращением подписались Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция и Ирландия.

Ранее сообщалось, что наибольшая доля участия в формировании масштабного кредитного пакета для Украины ляжет на Германию, Францию и Италию. Предполагается, что объем помощи будет распределен между государствами — членами ЕС на пропорциональной основе. Такой подход, как утверждается, призван обеспечить согласие премьер-министра Бельгии Барта де Вевера на одобрение кредитного механизма. Представленное Еврокомиссией предложение, несмотря на возражения ряда стран и финансовых организаций, предусматривает задействование до 210 млрд евро замороженных российских активов. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что подобные меры противоречат международному праву и являются незаконными.

Продолжение после рекламы