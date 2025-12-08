Логотип РИА URA.RU
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ освободили Новоданиловку в Запорожской области
08 декабря 2025 в 15:03
В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Армия России освободила два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО), они находятся в Запорожской области и в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск также освободили населенный пункт Червоное ДНР.

В ночь на 8 декабря в нескольких субъектах России были введены режимы воздушной и беспилотной опасности в связи с риском атак ударных дронов. О возможной угрозе применения беспилотников сообщили власти Пензенской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Оренбургской и Ленинградской областей. Кроме того, в Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон. Карта БПЛА — в материале URA.RU.

