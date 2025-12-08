Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Армия России освободила два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО), они находятся в Запорожской области и в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск также освободили населенный пункт Червоное ДНР.