Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Армия России освободила два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО), они находятся в Запорожской области и в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск также освободили населенный пункт Червоное ДНР.
В ночь на 8 декабря в нескольких субъектах России были введены режимы воздушной и беспилотной опасности в связи с риском атак ударных дронов. О возможной угрозе применения беспилотников сообщили власти Пензенской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Оренбургской и Ленинградской областей. Кроме того, в Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон. Карта БПЛА — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.