Медики начнут проверять друг друга и пожилых челябинцев на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области с 6 апреля начинается обследование на предмет заражения коронавирусом медиков и жителей старше 65 лет. В дальнейшем этот эксперимент будет расширен, заявил на пресс-конференции 2 апреля губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Мы начинаем обследование медиков, которые занимаются забором анализов и работают с зараженными коронавирусом. Дана рекомендация медработникам: при любых симптомах немедленно проводить соответствующие исследования. С понедельника начнем исследование граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и признаки ОРВИ. Далее эксперимент будет продолжен, и все больше граждан будут вовлекаться в проверки и исследования на заражение коронавирусом. Таким образом, категории тех, кто может пройти исследования, будем расширять», — сказал глава региона.

На утро 2 апреля в Челябинской области зафиксирован 21 случай (плюс один за сутки) заражения коронавирусом. Еще у семи человек (плюс три) условно-подтвержденный диагноз, они ждут подтверждения из новосибирской лаборатории «Вектор».