Российские регионы получат свыше тысячи новых машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом

Всего закупят 1200 автомобилей скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство России выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на покупку машин скорой помощи для регионов. Соответствующее распоряжение появилось на сайте кабмина.

«В целях обеспечения готовности медорганизаций к приему больных с коронавирусом из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей», — говорится в документе.

Всего планируется закупить 1200 машин. Минпромторг РФ должен в течение двух дней предоставить перечень возможных к закупке типов автомобилей, а Минздрав — в течение пяти дней распределить их между регионами.

Ранее медиков предложили освободить от подоходного налога во время борьбы с коронавирусом. С инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, передает RT. Он считает, что меры поддержки всего медицинского сообщества могут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус прогнозирует, что число зараженных коронавирусной инфекцией в ближайшее время превысит миллион. По его информации, количество смертей за последнюю неделю увеличилось больше чем вдвое, сообщает «Царьград».

В настоящий момент во всем мире коронавирусом заражены 937 тысяч человек, 2777 из них — в России.