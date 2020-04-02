Главная тема, которая беспокоит сегодня россиян, находящихся в режиме самоизоляции — когда закончится эпидемия COVID-19. Чтобы ответить на этот и другие волнующие читателей вопросы, а также иметь возможность обсуждать актуальные темы, происходящие в стране в режиме онлайн, URA.RU запускает серию скайп-конференций.
Гость первого эфира — российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Прямо сейчас он выходит на связь с читателями, чтобы рассказать удастся ли нам победить пандемию за три месяца, достаточные ли меры принимает государство, и что делать, чтобы не заболеть.
Анатолий Альтштейн — член корреспондент РАЕН. Его основные труды посвящены онкогенным вирусам, вакцинам, в том числе по генно-инженерии, по происхождению генетических систем. Альтштейн разработал концепцию клеточного происхождения вирусных онкогенов.
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