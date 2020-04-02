Когда закончится эпидемия коронавируса? Задавайте вопросы профессору-вирусологу в прямом эфире URA.RU. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

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Обсуждаем пандемию в прямом эфиреФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главная тема, которая беспокоит сегодня россиян, находящихся в режиме самоизоляции — когда закончится эпидемия COVID-19. Чтобы ответить на этот и другие волнующие читателей вопросы, а также иметь возможность обсуждать актуальные темы, происходящие в стране в режиме онлайн, URA.RU запускает серию скайп-конференций.

Гость первого эфира — российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Прямо сейчас он выходит на связь с читателями, чтобы рассказать удастся ли нам победить пандемию за три месяца, достаточные ли меры принимает государство, и что делать, чтобы не заболеть.

Анатолий Альтштейн — член корреспондент РАЕН. Его основные труды посвящены онкогенным вирусам, вакцинам, в том числе по генно-инженерии, по происхождению генетических систем. Альтштейн разработал концепцию клеточного происхождения вирусных онкогенов.

Вы можете задать любые вопросы во время онлайн-трансляции, как на сайте URA.RU, так и в нашем YouTube канале.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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