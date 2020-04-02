В Институте энергетики рассказали, когда вырастет цена на нефть

Для стабилизации на нефтяном рынке странам-производителям нужно возобновить переговоры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия — не единственная страна, столкнувшаяся с проблемами на нефтяном рынке, а для налаживания ситуации и роста цен странам-производителям нефти необходимо вернуться к переговорам и возродить сделку ОПЕК+. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Кратковременные отрицательные цены на нефть — маркер бедственного положения всего рынка нефти в мире. Это не проблема одной России —все производители нефти уже сталкиваются и будут сталкиваться со сложностями из-за угрозы переизбытка нефти после разрыва сделки ОПЕК+. Мир может столкнуться с переизбытком в 27 миллионов баррелей в сутки. Вопрос в том, готовы ли будут Саудовская Аравия и США сесть за стол переговоров и возродить ОПЕК+. Либо создать нового, более эффективного регулятора и решить проблемы на рынке», — заявил в беседе с URA.RU Фролов.

Также угрозой для мирового рынка нефти является распространение COVID-19, из-за чего в мире сокращается производство.«Никто не знает, сколько продлится ситуация с коронавирусом, и, следовательно, сколько нефти понадобится миру в апреле и мае. Таким образом, на рынок нефти давят с двух сторон», — говорит Фролов.

То, что цены на нефть Urals стали отрицательными на два дня, не означает, что и дальше будут находиться на таком уровне, уверяет эксперт. Более того, у России есть другие нефтяные бренды, которые регулируются, в том числе, долгосрочными контрактами, цены по которым отличаются от биржевых. «В данной ситуации России легче, чем многим другим игрокам рынка. У нас около половины экспорта идет в Китай, где который сейчас наращивает производство после вспышки COVID-19. Многие показатели там уже выправились, и вполне возможно, что ситуация будет даже лучше, чем в начале этого года», — заключил Фролов. Также эксперт отметил, что помимо нефти, Россия экспортирует еще и нефтепродукты, в первую очередь, дизельное топливо, цена на которое более стабильна.

До этого формульная цена нефти марки Urals стала отрицательной. Продажа топлива ушла в убыток до 1200 рублей, что вызвало беспокойство поставщиков нефти, которые испугались убытков. Цены на нефть начали падать после того, как министр энергетики РФ Александр Новак досрочно покинул заседание ОПЕК+, а Россия вышла из сделки, не достигнув соглашения с другими членами.