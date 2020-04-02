Цена на российскую нефть ушла в минус

Добыча российской нефти становится нерентабельной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На российском рынке нефти сложилась парадоксальная ситуация: формульные цены на топливо марки Urals, по которым рассчитывается ценообразование на внутреннем рынке, стали отрицательными. Дело в том, что расходы на доставку нефти до портов, налоги и зарплаты превысили стоимость от продажи на заграничных рынках.

Как сообщило агентство Argus, отрицательная цена на российскую нефть наблюдается на протяжении последних двух дней. Агентство приводит в пример ситуацию. когда продавец за свой счет должен доставить нефть к труборпроводу «Западная Сибирь». При всех понесенных затратах выяснилось, что продажа топлива во вторник ушла в убыток на уровне минус 1 200 рублей за тонну, уточняет РБК.

Argus указывают на беспокойство поставщиков нефти, которые опасаются, что продолжительный период низких цен на топливо обернется для них серьезными убытками.

1 апреля цена на российскую нефть Urals упала до 13 долларов за баррель, достигнув минимального показателя с марта 1999 года. По словам стратега инвестбанка Goldman Sachs Джеффа Карри, часть российских месторождений нефти могут закрыть навсегда. Все дело в том, что у РФ не хватает хранилищ для топлива, а доставлять нефть до морских портов стало невыгодно.