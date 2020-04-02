01 апреля 2020

Челябинский губернатор назначил на высокую должность супругу экс-начальника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, корона, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер подписал очередное назначениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля подписал постановление о назначении на должность первого заместителя министра социальных отношений Ирину Скалунову. Постановление опубликовано на официальном портале правительства. Новый первый замминистра — супруга экс-начальника ГУ МВД по региону Владимира Скалунова.

«Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Место первого замминистра социальных отношений стало вакантно после того, как ушла на пенсию занимавшая этот пост Рамиля Хайритдинова.

Скалунова ранее руководила областным центром дополнительного образования детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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