Челябинский губернатор назначил на высокую должность супругу экс-начальника полиции

Алексей Текслер подписал очередное назначение
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 апреля подписал постановление о назначении на должность первого заместителя министра социальных отношений Ирину Скалунову. Постановление опубликовано на официальном портале правительства. Новый первый замминистра — супруга экс-начальника ГУ МВД по региону Владимира Скалунова.
«Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Место первого замминистра социальных отношений стало вакантно после того, как ушла на пенсию занимавшая этот пост Рамиля Хайритдинова.
Скалунова ранее руководила областным центром дополнительного образования детей.