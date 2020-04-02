01 апреля 2020
31 марта 2020

Казахстан закрывает границу с Тюменской областью из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, знак, стоп
Пограничный пункт будет закрыт с 23 часов 3 апреляФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 3 апреля закрывается пограничный пункт пропуска «Кызыл-Жар» на российско-казахской границе в районе села Казанское в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса. Решение принято по инициативе властей Казахстана.

«Пункт временно закрывается с 23 часов 3 апреля», — сообщили в оперштабе со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Власти предупреждают тюменцев, что в ближайшие дни на пропускном пункте вблизи Казанского прогнозируется большое скопление автомобилей.

18 марта агентство писало, что тюменские и курганские пограничники прекратили пропуск на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства, следующих из Казахстана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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