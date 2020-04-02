Ситуацию на рынке недвижимости URA.RU обсудит с экспертами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

URA.RU устроит онлайн-круглый стол с экспертами рынка недвижимости, чтобы обсудить непростую ситуацию на рынке недвижимости России. Онлайн-трансляция круглого стола пройдет 3 апреля в 15:00 (екб) на нашем Youtube-канале и на сайте агентства.

Гостями URA.RU станут коммерческий директор группы компаний TEN Владимир Щеколдин, директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, исполнительный директор агентства недвижимости «Новосел» Кирилл Гнетов.

Во время обсуждения эксперты ответят на главные вопросы наших читателей: что уже случилось и будет дальше с рынком недвижимости, а также нужно ли ее сейчас покупать или продавать.

Для своих читателей URA.RU запустило целую серию виртуальных обсуждений самых актуальных проблем. Первый эфир на нашем Youtube-канале был посвящен теме коронавируса — в онлайн-режиме URA.RU пообщалось с московским вирусологом, доктором медицинских наук Анатолием Альтштейном.