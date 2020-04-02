01 апреля 2020

Эпидемия коронавируса повлияет на стоимость свадеб в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба. Челябинск., молодожены, свадьба, жених, невеста
В Югре свадебный бизнес проседает из-за приостановки регистрации браковФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свадебные услуги в Сургуте могут подешеветь из-за экономического кризиса и последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением коронавируса. Такой прогноз URA.RU дала свадебный организатор Елена Сачкова.

По словам специалиста, пары в массовом порядке пытаются перебронировать даты торжеств с весны на лето. «Ситуация сейчас крайне тяжелая для всех. Апрель, май — все сегменты свадебного бизнеса будут находиться в простое, а потом им придется в сжатые сроки возмещать понесенные потери, и они будут готовы снижать цены», — прокомментировала Сачкова. Она также добавила, что на ситуацию может повлиять и ухудшение финансового положения самих молодоженов из-за экономического кризиса.

Представители свадебного бизнеса, по данным URA.RU, ожидают, что запрет на проведение церемоний бракосочетаний может не закончиться в июне. Соответственно, сам сезон сократится еще больше, а конкуренция среди участников рынка обострится, что и приведет к демпингу цен на услуги. Впрочем, есть и противники этой версии, поскольку многие специалисты уже сейчас забронированы до конца августа с фиксированными прайсами. «У меня уже сейчас расписаны многие летние даты. Так что если ситуация нормализуется, я не почувствую каких-то изменений из-за эпидемии коронавируса в своем рабочем графике», — прокомментировал свадебный фотограф Александр Костюнин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 31 марта введен режим обязательной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Одно из ограничений касается приостановки регистрации браков и разводов до 1 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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