Челябинская Госавтоинспекция начала операцию «Тоннель». В ее рамках сотрудники ДПС останавливают автомобилистов и проверяют соблюдение ими правил поведения при режиме повышенной готовности, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«С автовладельцами полицейские проводят профилактические беседы. В целях обеспечения личной безопасности госавтоинспекторам выданы средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Всего в мероприятии задействовано 75 экипажей ДПС, которые организуют тоннели в разных районах города», — добавили в полицейском главке.
На 16 часов несколько десятков сотрудников ГИБДД дежурили на площади Революции, где устроили «тоннель» для автомобилистов, проезжавших по проспекту Ленина со стороны улицы Воровского к улице Цвиллинга. У каждого водителя проверяются документы, челябинцам рассказывают о запрете нахождения на улице без причины.
Аналогичные акции будут проводиться в других муниципалитетах. Пока силовики ограничиваются предупреждением.
Однако в пакете принятых поправок в Кодекс об административных нарушениях РФ внесена статья 20.61 предполагающая за нарушение правил режима повышенной готовности штрафы для граждан, должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц в размере до 30 тыс., 50 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно. Если нарушение повлекло вред здоровью человека (заражение коронавирусом) или имуществу, граждан будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 500 тыс. рублей или дисквалифицировать на срок до трех лет, предпринимателей и юридических лиц — до одного миллиона рублей или приостанавливать деятельность на срок до 90 суток.
На утро 2 апреля в Челябинской области 21 человеку поставлен диагноз коронавирус. Еще у семерых пациентов условно-положительные результаты анализов, они ждут подтверждения из новосибирского центра «Вектор».
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