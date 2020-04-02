Пермские автосалоны переходят на онлайн продажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские автосалоны в условиях коронавируса начали продавать машины онлайн. Информацию URA.RU подтвердили сразу в нескольких компаниях. В компании VERRA (дилер марок Lexus, Toyota, Porshe в Пермском крае) пояснили, что впервые вводят такую услугу из-за режима тотального карантина, который действует со 2 апреля на территории региона.

«Сейчас максимум услуг доступны онлайн, в том числе покупка автомобиля. С клиентом заключается предварительный договор, выставляется счет на фиксированную сумму предоплаты. После этого машина из наличия бронируется. Забрать автомобиль из салона можно будет сразу после снятия режима самоизоляции», — отметила генеральный директор компании VERRA Анна Бояршинова.

Представители автосалона KIA (холдинг «Сатурн-Р Авто») отметили, что услуга продажи авто онлайн появилась в компании еще до введения карантина, но такие случаи были единичными. Теперь, из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, покупательский спрос на удаленные покупки вырос.

«Насколько мне известно, холдинг „Сатурн-Р Авто“ уже заключил три контракта. Клиент может оплатить всю стоимость автомобиля сразу и забрать из его салона самостоятельно после снятия карантина, либо воспользоваться услугой доставки на эвакуаторе», — уточнил руководитель направления продаж автосалона KIA Андрей Панов.

Старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности ПГНИУ Александр Кутищев указывает на риски покупки онлайн товара в условиях коронавируса. Эксперт считает, что покупатель становятся более уязвим для мошенников, которые придумывают новые способы хищения денег. В беседе с корреспондентом URA.RU эксперт назвал, как минимум, три из них. «В первую очередь — телефония. Второй — различного рода всплывающая реклама при посещении сайтов, и еще более вероятный способ мошенничества — почтовая рассылка. Это могут быть как фишинговые сайты (вид интернет-мошенничества), так и сайты-однодневки», — поясняет Кутищев.

Консультант в области информационных технологий Артем Околович советует перед покупкой обращать внимание на дату создания сайта (если он сделан недавно, это уже должно насторожить покупателя) и обязательно проверять дату регистрации продавца в реестре юридических лиц и его реквизиты.