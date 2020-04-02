Автор фейка про закрытый на время эпидемии Екатеринбург найдена и оштрафована

В Екатеринбурге оштрафована местная жительница, которая 28 марта распространяла фейковую информацию о пандемии коронавируса в социальных сетях. Панические слухи о закрытии столицы Среднего Урала от приезжих и людей без местной прописки распространяла 29-летняя женщина, сообщили URA.RU в оперативном штабе Свердловской области.
«Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с коллегами из ФСБ провели комплекс совместных оперативных мероприятий, в рамках которых личность распространительницы фейковой новости была установлена. Женщину привлекли к ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ „злоупотребление свободой массовой информации“. Любительница „жареных фактов“ признала свою вину. Решением суда Орджоникидзевского района 1 апреля нарушительница оштрафована на 30 тысяч рублей», — сообщил пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, действия оштрафованной попали под санкцию п. 6 ст. 10 ФЗ 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Мониторинг по выявлению и пресечению распространения фейков продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон, ужесточающий наказания за распространение фейковой информации. По новому закону за ложную информацию о коронавирусе штраф достигает двух миллионов рублей. Если публичное распространение приведет к смерти человека, то штраф достигнет пяти миллионов.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «