Работа вирусологов крайне опасная: им, как саперам, нельзя ошибаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Журналисты URA.RU побывали в лаборатории, где исследуют пробы свердловских пациентов с подозрением на коронавирус. В Екатеринбурге всего две таких лаборатории — в Управлении Роспотребнадзора и в Екатеринбургском клинико-диагностическом центре (ЕКДЦ). Последняя приступила к работе неделю назад, чтобы «разгрузить» лабораторию санитарных врачей.

В отличие от обычных медлабораторий, где с помощью тест-систем выявляют антитела на вирусы (для CoVID-19 таких тестов пока нет), в лабораториях ЕКЦД и РПН специалисты работают с самим вирусом: ищут его в пробах от пациентов с помощью наборов химреактивов, полученных от федерального НИИ вирусологии «Вектор» (Новосибирск). Такой метод (ПЦР-диагностики) считается самым точным — гораздо точнее тестов на антитела. Но и уровень опасности при работе напрямую с вирусом крайне высок.

Репортерам агентства удалось снять работу вирусологов вблизи — из так называемого предбокса. За стеклянной перегородкой — девушки, облаченные в специальные противочумные костюмы, разбирают пробирки с материалом от пациентов (мазок из горла или носа), возможно, содержащие коронавирус.

«Им, как саперам, нельзя ошибаться: нельзя перепутать пробирки, порвать перчатки, нарушить герметичность масок, одежды, — рассказала URA.RU заместитель главного врача ЕКДЦ Татьяна Праздничкова, в подчинении которой находятся все лаборатории центра. — Над сотрудниками — вытяжные ламинарные шкафы, перед лицом — экран, они работают только руками, подолгу в фиксированной позе: ни наклониться, ни волосы поправить».

Работа в таких условиях строго ограничена по времени — не более трех часов, затем заступает следующая группа. «Это наша обычная работа, но что-то героическое в этом да, есть», — соглашается с оценкой журналистов Татьяна Праздничкова. — К сожалению, люди не всегда ценят работу врачей, часто ругают их, но медикам сейчас очень тяжело. Сотрудники поликлинической службы захлебываются в вызовах, проверках. У нас — свои трудности».

Сейчас лаборатория ЕКЦД работает в две смены, но, при необходимости центр готов перейти на круглосуточную работу (в три смены), чтобы как можно оперативнее проверять анализы пациентов, число которых растет. По данным свердловского оперативного штаба по противодействию коронавирусу, только за минувшие сутки специалисты лабораторий ЕКДЦ и Роспотребназора провели исследования 1683 проб на коронавирус. Всего же свердловскими вирусологами проведено 18315 таких исследований.

Вход в рабочую («грязную») зону лаборатории Екатеринбургского клинико-диагностического центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вся работа идет в полностью изолированном боксе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Девушки работают в противочумных костюмах, которые защищают их от особо заразных инфекций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вирусологи разбирают пробирки с биоматериалом от пациентов… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ошибаться им ни в коем случаев нельзя: Фото: Владимир Жабриков © URA.RU