Людей с COVID-19 госпитализировали из самых разных районов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Места, откуда были госпитализированы пациенты с коронавирусной инфекцией, расположены в самых разных районах Екатеринбурга. Об этом URA.RU cообщил источник в Роспотребнадзоре.

«Распределение по городу равномерное: если взять пригоршню зерна и бросить на карту — мы как раз увидим очаги заражения в городе», — рассказал собеседник. По его словам, каких-то микрорайонов, которые выделялись бы на фоне других, в столице Урала нет.

По сообщению главного санитарного врача региона, руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских, в лечебных учреждениях с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 257 человек. «Они лежат в ГКБ №40 и ГКБ №6 Екатеринбурга, а также в больницах в 10 муниципалитетах области», — сообщил Козловских после заседания свердловского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Как отмечает чиновник, на Среднем Урале медикам пока удается контролировать эпидемический процесс. «Мы понимаем, откуда появляется каждый подтвержденный случай заболевания — это, как правило, люди, приехавшие из стран, неблагополучных по коронавирусу либо семейные контакты. Возникающих из ниоткуда случаев пока нет, — заявил Козловских.

По словам главного санитарного врача региона, как будет развиваться ситуация, станет ясно в ближайшее время. «В ряде субъектов есть больные с коронавирусом, не ездившие за рубеж, и там (в этих регионах) развитие ситуации уже перешло на другой уровень», — сказал Козловских.

На 1 апреля в Екатеринбурге было зафиксировано 33 случая заболевания COVID-2019. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. URA.RU продолжает публиковать карту, откуда в Екатеринбурге были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус. Также мы рассказывали, что в подъездах многих домов Екатеринбурга — пыль и грязь, которая, по мнению врачей, является рассадником для коронавируса.