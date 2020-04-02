На Урале введены новые ограничения из-за карантина по коронавирусу

На Урале из-за коронавируса остановлена работа всех курортов, решение об этом принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующие изменения внесены в указ по защите населения от 2019-nCoV.
До 1 июня приостановлено бронирования мест, прием и размещение людей в пансионатах, в домах и на базах отдыха и в санаторно-курортных организациях. Под запрет попадают, в том числе, круглогодичные лагеря и гостиницы, расположенные на курортах федерального, областного и местного значения. Одновременно остановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.
Евгений Куйвашев в третий раз вносит изменения в указ по защите населения от 2019-nCoV. В последний раз он делал это во вторник, 31 марта. В соответствии с указом всем жителям региона предписано перейти на самоизоляцию в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, а также ограничения на походы по магазинам и поездки в машинах.
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