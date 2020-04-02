01 апреля 2020

На Урале введены новые ограничения из-за карантина по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в пресс-центре конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев остановил работу курортовФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На Урале из-за коронавируса остановлена работа всех курортов, решение об этом принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующие изменения внесены в указ по защите населения от 2019-nCoV.

До 1 июня приостановлено бронирования мест, прием и размещение людей в пансионатах, в домах и на базах отдыха и в санаторно-курортных организациях. Под запрет попадают, в том числе, круглогодичные лагеря и гостиницы, расположенные на курортах федерального, областного и местного значения. Одновременно остановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.

Евгений Куйвашев в третий раз вносит изменения в указ по защите населения от 2019-nCoV. В последний раз он делал это во вторник, 31 марта. В соответствии с указом всем жителям региона предписано перейти на самоизоляцию в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, а также ограничения на походы по магазинам и поездки в машинах.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также в telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...