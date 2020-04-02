Миллионера Джабраилова увезли в больницу с ранениями рук

Бизнесмена Умара Джабраилова доставили в больницу с ранами на руках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — передает издание. По данным собеседника портала, у мужчины порезаны руки, он находится в шоковом состоянии.
По неподтвержденным данным, миллиардера с порезанными руками обнаружил в гостинице водитель. Уточняется, что Джабраилов нанес себе увечья сам, объяснив это шоковым состоянием. Сейчас он находится под наблюдением врачей, обстоятельства происшествия устанавливаются, отмечает агентство Nation News.
В августе 2017 года Инцидент предприниматель Умар Джабраилов устроил стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы. Мужчина стрелял в потолок из наградного пистолета. За эту выходку он отделался штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также был исключен из партии «Единая Россия», в которой состоял ранее.