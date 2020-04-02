Миллионера Джабраилова увезли в больницу с ранениями рук

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Мужчина мог нанести увечья сам себеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмена Умара Джабраилова доставили в больницу с ранами на руках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — передает издание. По данным собеседника портала, у мужчины порезаны руки, он находится в шоковом состоянии.

По неподтвержденным данным, миллиардера с порезанными руками обнаружил в гостинице водитель. Уточняется, что Джабраилов нанес себе увечья сам, объяснив это шоковым состоянием. Сейчас он находится под наблюдением врачей, обстоятельства происшествия устанавливаются, отмечает агентство Nation News.

В августе 2017 года Инцидент предприниматель Умар Джабраилов устроил стрельбу в гостинице Four Seasons в центре Москвы. Мужчина стрелял в потолок из наградного пистолета. За эту выходку он отделался штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также был исключен из партии «Единая Россия», в которой состоял ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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