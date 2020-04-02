Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф банка»

Олег Тиньков уже прошел несколько курсов химиотерапии
Российский миллиардер Олег Тиньков собирается покинуть пост главы совета директоров Тинькофф-банка. Передать свои акции бизнесмен намерен в семейный траст.
«Намерен в ближайшие несколько недель покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-банка. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье», —цитирует Тинькова РБК.
Ранее Олег Тиньков рассказал, что у него диагностировали лейкемию (рак крови). Группа компаний «Тинькофф» потеряла почти полтора миллиарда долларов. Убытки компания понесла на фоне новостей о болезни банкира и претензий к нему со стороны США.
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Главой совета директоров «Тинькофф банка» стал Станислав Близнюк, директор по развитию бизнеса, сообщили в пресс-службе банка.