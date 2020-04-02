Врач опроверг пользу водки в борьбе с коронавирусом

Алкоголь не способен обеззараживать поверхность от вирусов из-за низкого содержания спирта, поэтому гаджеты стоит протирать этиловым спиртом. Такое совет дал врач семейной медицины «Евромед Клиник» Юрий Ярошенко.
«Алкоголем можно протирать, но здесь есть одна вещь — очень простая и очевидная. В алкоголе спиртовой процент всего лишь 40», — отметил Ярошенко в интервью «Пятому каналу». В таком соотношении спирт, как утверждает врач, не способен очистить поверхность от вирусов. Уничтожить вирус способен только спирт концентрацией 70%, который применяется в медицине.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам регулярно дезинфицировать телефоны, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Чтобы обеззаразить мобильное устройство, следует обрабатывать смартфон антисептическими средствами, в частности, спиртом или хлоргексидином, после посещения публичных мест и в конце рабочего дня.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «