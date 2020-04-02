Врач опроверг пользу водки в борьбе с коронавирусом

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Митинг посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Сургут , водка, бутылки, алкоголь
Алкоголь обеззараживает поверхность хуже спиртаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Алкоголь не способен обеззараживать поверхность от вирусов из-за низкого содержания спирта, поэтому гаджеты стоит протирать этиловым спиртом. Такое совет дал врач семейной медицины «Евромед Клиник» Юрий Ярошенко.

«Алкоголем можно протирать, но здесь есть одна вещь — очень простая и очевидная. В алкоголе спиртовой процент всего лишь 40», — отметил Ярошенко в интервью «Пятому каналу». В таком соотношении спирт, как утверждает врач, не способен очистить поверхность от вирусов. Уничтожить вирус способен только спирт концентрацией 70%, который применяется в медицине.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам регулярно дезинфицировать телефоны, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Чтобы обеззаразить мобильное устройство, следует обрабатывать смартфон антисептическими средствами, в частности, спиртом или хлоргексидином, после посещения публичных мест и в конце рабочего дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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